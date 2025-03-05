Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (50%)

Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo và nhu cầu thực tế của công ty;

Đăng tin tuyển dụng. Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng;

Tổ chức phỏng vấn ứng viên; đánh giá, trình tiếp nhận ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng;

Tìm kiếm, sáng tạo các kênh, biện pháp tuyển dụng mới phù hợp với nhu cầu và văn hóa Công ty;

Tổ chức, tham gia các ngày hội việc làm nhằm thu hút nguồn nhân lực và quảng cáo hình ảnh công ty đến người lao động;

Quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng của công ty, xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng;

Phân tích, đánh giá nguồn tuyển dụng và có các giải pháp phù hợp để đạt hiệu quả tuyển dụng cao nhất;

Đào tạo và Phát triển tổ chức (50%)

Xác định nhu cầu đào tạo, lên kế hoạch đào tạo trình BLĐ phê duyệt.

Triển khai kế hoạch đào tạo (Tháng, Quý/Năm) và chương trình đào tạo phù hợp.

Kết nối với các chuyên gia, trung tâm đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo về kỹ cho công ty

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ. Lên kế hoạch đứng lớp cho các CBQL/Lãnh đạo.

Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, đề xuất cải tiến.

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo, lưu trữ thông tin về quá trình đào tạo của nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh...).

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển (tuyển dụng và đào tạo).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng viết tốt.

Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Lương chức danh + phụ cấp (ăn ca, xăng xe, điện thoại)

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng theo hiệu quả làm việc

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTNB theo Luật định

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

Khám sức khỏe, Du xuân, Du hè hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER

