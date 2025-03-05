Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Vietbay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà A8 KĐT Five Star Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tuyển dụng, quảng bá thu hút ứng viên.

Tổ chức phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp vị trí tuyển dụng, xác minh hồ sơ lao động và ký hết Hợp đồng lao động.

Tổ chức đào tạo học việc, đánh giá và bồi dưỡng nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân viên, giải quyết vấn đề liên quan đến công tác nhân sự

Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 – 32. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, ngoại ngữ,......

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tương tự

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng nhìn nhận con người tốt

Nghiêm túc, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến

Tiếng Anh thành thạo là lợi thế

Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án

Được cung cấp trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại,....)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được đào tạo chuyện nghiệp về chuyên môn và kỹ năng làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin