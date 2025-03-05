Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Vietbay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà A8 KĐT Five Star Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tuyển dụng, quảng bá thu hút ứng viên.
Tổ chức phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp vị trí tuyển dụng, xác minh hồ sơ lao động và ký hết Hợp đồng lao động.
Tổ chức đào tạo học việc, đánh giá và bồi dưỡng nhân sự
Quản lý hồ sơ nhân viên, giải quyết vấn đề liên quan đến công tác nhân sự
Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 – 32. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, ngoại ngữ,......
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tương tự
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng nhìn nhận con người tốt
Nghiêm túc, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến
Tiếng Anh thành thạo là lợi thế

Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án
Được cung cấp trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại,....)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được đào tạo chuyện nghiệp về chuyên môn và kỹ năng làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A8 - TT1, KĐT Fivestar Mỹ Đình, Lô DD, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

