Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 22 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
13 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 22 Triệu

Chịu trách nhiệm Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, các chính sách, Chương trình tuyển dụng nhân sự cho các chi nhánh thuộc FPT Telecom
Tuyển dụng các vị trí cán bộ quản lý, key nhân sự ... cho chi nhánh
Tổ chức, thực hiện và hỗ trợ thực hiện các sự kiện tuyển dụng, tạo nguồn tại chi nhánh
Tạo mối quan hệ và gắn kết với các đơn vị đối tác, các cơ sở đào tạo tại khu vực tỉnh để tổ chức/tham gia các hoạt động tạo nguồn tuyển dụng
Theo dõi tình hình tuyển dụng của từng chi nhánh để có hỗ trợ kịp thời
Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Nhân sự - Hành chính tại các Chi nhánh
Tổng hợp báo cáo tuyển dụng của vùng theo từng tháng/quý/năm. Đánh giá hiệu quả và lập kế hoạch mới

Với Mức Lương 13 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam, từ 23 - 30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, Marketing……
Có khả năng tự xây dựng, đào tạo, phát triển đội nhóm
Có khả năng đi công tác: triển khai tạo nguồn, tuyển dụng, hỗ trợ chi nhánh tại khu vực các tỉnh phía bắc
Phù hợp với ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm tuyển dụng, nhanh nhẹn hoạt bát mong muốn được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày tốt
Có khả năng tổ chức sự kiện, làm MC là 1 lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (bao gồm Lương Cứng, Hoa hồng doanh thu, 13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...).
Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông.
Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung.
Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè…
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý.
Hỗ trợ mua nhà, mua xe theo từng cấp bậc.
Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

