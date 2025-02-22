Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
- Hồ Chí Minh: 101 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, An Lợi Đông, Q.2, TP. HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận phụ trách (Khối kinh doanh/ Khối văn phòng)
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển dụng bao gồm (đăng tuyển, theo dõi các trang tin tuyển dụng, hẹn ứng viên,...)
Phỏng vấn, đánh giá ứng viên
Hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận nhân viên mới (soạn thảo Thư mời nhận việc, hướng dẫn nhân viên mới nhận việc theo qui trình)
Theo dõi quá trình thử việc của nhân viên mới
Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện truyền thông tuyển dụng nội bộ, xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Quản lý ngân sách tuyển dụng, cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên và kết nối kênh tuyển dụng
Đào tạo hội nhập về quy trình, quy định, văn hóa công ty cho nhân sự mới.
Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo năng lực kinh doanh theo chiến lược của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng phỏng vấn, giao tiếp và thương lượng, xử lý vấn đề tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR Thì Được Hưởng Những Gì
Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
Thưởng khác: Tháng 13++, KPI cá nhân/năm, thưởng tết, lễ, sinh nhật, cưới hỏi…
Chế độ phúc lợi: đồng phục, du lịch hàng năm trong và ngoài nước, khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
