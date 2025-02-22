Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận phụ trách (Khối kinh doanh/ Khối văn phòng)

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển dụng bao gồm (đăng tuyển, theo dõi các trang tin tuyển dụng, hẹn ứng viên,...)

Phỏng vấn, đánh giá ứng viên

Hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận nhân viên mới (soạn thảo Thư mời nhận việc, hướng dẫn nhân viên mới nhận việc theo qui trình)

Theo dõi quá trình thử việc của nhân viên mới

Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện truyền thông tuyển dụng nội bộ, xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Quản lý ngân sách tuyển dụng, cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên và kết nối kênh tuyển dụng

Đào tạo hội nhập về quy trình, quy định, văn hóa công ty cho nhân sự mới.

Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo năng lực kinh doanh theo chiến lược của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.