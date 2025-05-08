Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH
- Hồ Chí Minh: 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực của Phòng ban về số lượng định biên và đảm bảo về chất lượng và phù hợp với văn hóa Công ty;
Xây dựng dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng, hệ thống network;
Tham gia khảo sát, tìm hiểu về mức lương, chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, phân tích hiệu quả của nguồn tuyển dụng và đề xuất nguồn tuyển dụng hiệu quả nhất;
Xây dựng các công cụ sàng lọc ứng viên, đánh giá đúng chất lượng nhân sự nhằm tăng tỉ lệ đạt sau thử việc, phương pháp, kỹ thuật phỏng vấn ứng viên;
Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị: Trường Đại học/CĐ, hội chợ việc làm;
Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu Nhà tuyển dụng;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên NAM, có kinh nghiệm tuyển dụng BO trong các ngành BĐS & Xây dựng;
Có kiến thức về thị trường lao động;
Kĩ năng xử lý tình huống; chủ động
Kĩ năng lắng nghe, thích nghi;
Kĩ năng đàm phán, thương lượng;
Chịu được áp lực cao trong công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Tăng lương
Chế độ thưởng
Phụ cấp
Phụ cấp thâm niên
Đào tạo
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
