Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực của Phòng ban về số lượng định biên và đảm bảo về chất lượng và phù hợp với văn hóa Công ty;
Xây dựng dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng, hệ thống network;
Tham gia khảo sát, tìm hiểu về mức lương, chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, phân tích hiệu quả của nguồn tuyển dụng và đề xuất nguồn tuyển dụng hiệu quả nhất;
Xây dựng các công cụ sàng lọc ứng viên, đánh giá đúng chất lượng nhân sự nhằm tăng tỉ lệ đạt sau thử việc, phương pháp, kỹ thuật phỏng vấn ứng viên;
Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị: Trường Đại học/CĐ, hội chợ việc làm;
Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu Nhà tuyển dụng;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng;
Ưu tiên NAM, có kinh nghiệm tuyển dụng BO trong các ngành BĐS & Xây dựng;
Có kiến thức về thị trường lao động;
Kĩ năng xử lý tình huống; chủ động
Kĩ năng lắng nghe, thích nghi;
Kĩ năng đàm phán, thương lượng;
Chịu được áp lực cao trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng phục
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Tăng lương
Chế độ thưởng
Phụ cấp
Phụ cấp thâm niên
Đào tạo
Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM

