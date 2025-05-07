Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline hiệu quả.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ và báo cáo kết quả tuyển dụng.

Quản lý dữ liệu ứng viên và cập nhật thông tin ứng viên trong hệ thống.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Đàm phán mức lương và các điều khoản khác với ứng viên.

Xây dựng nội dung & tham gia đào tạo hội nhập cho nhân sự mới

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, các chuyên ngành liên quan,….

Kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí tuyển dụng

Có kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel, Powerpoint).

Trung thực, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin