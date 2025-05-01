Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 165 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận, triển khai đơn tuyển dụng theo kế hoạch.
Đánh giá, sàng lọc và chọn ra học viên phù hợp với đơn tuyển.
Nắm bắt nhu cầu của đơn tuyển và các bạn học viên để tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học viên với những đơn tuyển phù hợp dựa trên những điều kiện về nguyện vọng, sức khỏe, kinh nghiệm, năng lực,…
Tổ chức, lên kế hoạch luyện phỏng vấn và thông báo kết quả đến học viên
Quản lý và cập nhật tình hình học viên đậu và không đậu sau phỏng vấn.
Theo dõi và tiếp cận với học viên thường xuyên để chia sẻ, tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách kịp thời.
Lưu trữ đơn tuyển và các hồ sơ liên quan theo qui định
Tổng hợp và báo cáo tình hình đơn tuyển và tình hình số lượng học viên hiện tại. Đề xuất phương án (nếu có)
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Nam/Nữ tuổi từ 26 đến 40. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng, đào tạo, giáo dục định hướng,…
Nhanh nhẹn, linh hoạt, biết lắng nghe và tiếp nhận ý kiến
Khả năng tư vấn, thuyết phục
Ngoại ngữ: TIẾNG NHẬT N3

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, cao ốc Master, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, Quận 3, TPHCM, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

