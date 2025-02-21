Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

● Xác định nhu cầu tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng khối phụ trách

● Phụ trách xây dựng nội dung đào tạo hội nhập, hỗ trợ nhân sự mới hòa nhập với văn hóa công ty

● Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng.

● Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh

● Khai thác CV trên các kênh tuyển dụng đang dùng

● Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị công tác phỏng vấn (như sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn,...)

● Thông báo kết quả phỏng vấn và chuẩn bị công tác nhận việc cho nhân sự mới

● Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng.

● Lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân sự sau đó chuyển cho bộ phận C&B

● Làm thư mời, HĐ CTV, HĐTV, HĐLĐ

● Các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí tương đương từ cấp chuyên viên;

Có kỹ năng thiết kế hình ảnh và video cơ bản;

Có kỹ năng quản lý và báo cáo số liệu;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển khối văn phòng, Marketing…

Có hiểu biết về việc xây dựng, phát triển và dự trữ nguồn;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Có kỹ năng nhìn nhận và đánh giá con người;

Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận. Chịu được áp lực công việc;

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, có cơ hội tích lũy được nhiều kinh nghiệm;

Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn;

Tham gia BH theo quy định Nhà nước;

Hưởng các quyền lợi của NLĐ theo quy định Công ty và Luật định;

Thưởng các ngày Lễ, tết, sinh nhật Công ty và người lao động;

Phụ cấp theo quy định Công ty;

Tham gia các hoạt động của Phòng Ban và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

