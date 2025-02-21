Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vhomes building, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tuyển dụng các vị trí cấp trên yêu cầu. Lập kế hoạch tuyển dụng, thu hút, chọn lọc hồ sơ ứng viên, hẹn lịch và hỗ trợ phỏng vấn với ứng viên

Viết content, thiết kế ảnh tuyển dụng các vị trí được giao

Quản lý Page công ty

Quản lý dữ liệu và quy trình tuyển dụng: Lưu trữ, cập nhật thông tin ứng viên vào hệ thống dữ liệu, theo dõi tiến trình tuyển dụng và gửi báo cáo định kỳ theo ( ngày, tuần, tháng,..)

Hỗ trợ hội nhập nhân sự mới: Hướng dẫn nhân viên mới hoàn thành thủ tục nhận việc, phối hợp tổ chức đào tạo, giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 29 tuổi

Kinh nghiệm : tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình kinh doanh thương mại; BĐS quy mô 200 lao động trở lên

Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14.000.000 - 16.000.000 VNĐ (còn thương lượng dựa trên kinh nghiệm và năng lực)

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương, chính thức 100% và đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Được trang bị đầy đủ văn phòng phẩm để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin