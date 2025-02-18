Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lavita Charm (Block B), 29 Đường số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, lập kế hoạch tuyển dụng;

Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, tham gia phỏng vấn ứng viên;

Trình ký hồ sơ, thông báo trúng tuyển, thông báo tiếp nhận nhân sự mới, hướng dẫn hội nhập;

Quản lý hồ sơ, thông tin nhân viên một cách khoa học, chính xác, kịp thời;

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng qua các kênh Online, Offline;

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng, mở rộng nguồn tìm kiếm ứng viên;

Phối hợp các phòng ban xây dựng bản MTCV khi có phát sinh;

Tham gia hậu cần các sự kiện, văn hóa tại công ty: Teambuilding, tất niên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Hành chính, QTKD...;

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm công tác tuyển dụng nhân sự;

Trung thực, trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Tiếng anh: Giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng.

Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5 từ 300.000 - 1.500.000 đồng.

Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, Công ty mua BHTN 24/24 Tokio Marine khi vào hợp đồng chính thức.

Khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty.

Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác.

Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc.

Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.