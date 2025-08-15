Tuyển Chuyên viên tuyển dụng United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Đường Trần Bình Trọng, phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng: xác định nhu cầu, đăng tin, sàng lọc, phỏng vấn, đàm phán và hoàn tất thủ tục nhận việc.

- Xây dựng, quản lý dữ liệu ứng viên; lập báo cáo tuyển dụng.

- Hỗ trợ nhân viên mới hội nhập, theo dõi và đánh giá thử việc.

- Đề xuất và cải tiến chính sách, quy trình tuyển dụng.

- Quản lý chi phí tuyển dụng, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự.

- Tham gia tổ chức sự kiện nội bộ và các hoạt động gắn kết nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Nhân sự, Kinh tế, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Nhân sự & Hành chính (2 năm ở vị trí tương đương).

- Thành thạo quy trình tuyển dụng, tin học văn phòng, công cụ tuyển dụng và mạng xã hội.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.

**QUYỀN LỢI

- Chế độ phúc lợi đầy đủ:

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Tại United Vision Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại United Vision

