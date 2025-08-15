Tuyển Chuyên viên tuyển dụng United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

United Vision
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
United Vision

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại United Vision

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Đường Trần Bình Trọng, phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng: xác định nhu cầu, đăng tin, sàng lọc, phỏng vấn, đàm phán và hoàn tất thủ tục nhận việc.
- Xây dựng, quản lý dữ liệu ứng viên; lập báo cáo tuyển dụng.
- Hỗ trợ nhân viên mới hội nhập, theo dõi và đánh giá thử việc.
- Đề xuất và cải tiến chính sách, quy trình tuyển dụng.
- Quản lý chi phí tuyển dụng, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự.
- Tham gia tổ chức sự kiện nội bộ và các hoạt động gắn kết nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Nhân sự, Kinh tế, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Nhân sự & Hành chính (2 năm ở vị trí tương đương).
- Thành thạo quy trình tuyển dụng, tin học văn phòng, công cụ tuyển dụng và mạng xã hội.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.
**QUYỀN LỢI
- Chế độ phúc lợi đầy đủ:
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Tại United Vision Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại United Vision

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

United Vision

United Vision

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 188 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

