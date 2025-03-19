Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Prime Group
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty Cổ Phần Prime Group

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ Phần Prime Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Cụm CN Đại Quang, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát các Mỏ nguyên liệu dùng trong Công nghệ sản xuất Gạch Men
- Thực hiện kế hoạch chăm sóc, tư vấn hỗ trợ khách hàng đúng kế hoạch.
- Thực hiện việc bán hàng nhằm duy trì theo sản lượng.
- Thực hiện việc mở rộng thị trường.
- Tư vấn với BGĐ về chất lượng sản phẩm, dòng sản phẩm phù hợp thị trường
- Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- Nam
- Tuổi: Dưới 35 tuổi
- Có sức khỏe tốt.
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành công nghệ vật liệu Silicat hoặc Hóa vô cơ.
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sản xuất gạch men, gốm.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng, hiểu được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tại Công ty Cổ Phần Prime Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Prime Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Prime Group

Công ty Cổ Phần Prime Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, H. Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm