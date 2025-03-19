Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Cụm CN Đại Quang, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát các Mỏ nguyên liệu dùng trong Công nghệ sản xuất Gạch Men

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc, tư vấn hỗ trợ khách hàng đúng kế hoạch.

- Thực hiện việc bán hàng nhằm duy trì theo sản lượng.

- Thực hiện việc mở rộng thị trường.

- Tư vấn với BGĐ về chất lượng sản phẩm, dòng sản phẩm phù hợp thị trường

- Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

YÊU CẦU:

- Nam

- Tuổi: Dưới 35 tuổi

- Có sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành công nghệ vật liệu Silicat hoặc Hóa vô cơ.

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sản xuất gạch men, gốm.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng, hiểu được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

