Tuyển Cloud Engineer Bepa VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Bepa VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Vung Tau Plaza, Lê Hồng Phong, phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Ba Ria
- Vung Tau, Vietnam
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Grid integration OR SCADA system
Salary: Negotiable
Salary:
Benefits & Bonus:
- Annual health checkup & PVI health care insurance (family package)*
- Incentives: salary raises, training courses, engineering English class, abroad trips, teambuilding activities etc.
- Annual bonus and others
Working location:
- Ward 8, Vung Tau City, Vietnam, OR
- District 1, HCMC, Vietnam
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vietnamese nationality
Tại Bepa VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bepa VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
