Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hưng Yên
- Bắc Ninh
- Hà Nam
Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sản phẩm: Điều hòa, thông gió, phòng cháy chữa cháy, ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số năm kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm, chấp nhận công nhân mới ra trường sẽ được công ty đào tạo.
- Trình độ: Ưu tiên chứng chỉ tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Chịu khó, chăm chỉ
- Trình độ: Ưu tiên chứng chỉ tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Chịu khó, chăm chỉ
Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Ngoài mức lương, công ty sẽ trả thêm phụ cấp công trình: ăn trưa, xăng xe,.. và phụ cấp chức vụ( nếu có).
- Chế độ đãi ngộ tốt, được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định của công ty.
- Có chỗ ở cho công nhân.
- Được cấp phát Giày, mũ, quần áo bảo hộ lao động
- Thời gian làm việc 8h/ ngày; Làm việc 26 ngày / tháng. Ngoài thời gian làm việc trên sẽ được tính thêm giờ.
- Trả lương vào ngày mùng 10-15 hàng tháng. (công ty cam kết không nợ lương người lao động)
- Chế độ đãi ngộ tốt, được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định của công ty.
- Có chỗ ở cho công nhân.
- Được cấp phát Giày, mũ, quần áo bảo hộ lao động
- Thời gian làm việc 8h/ ngày; Làm việc 26 ngày / tháng. Ngoài thời gian làm việc trên sẽ được tính thêm giờ.
- Trả lương vào ngày mùng 10-15 hàng tháng. (công ty cam kết không nợ lương người lao động)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI