Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam

Thợ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên

- Bắc Ninh

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sản phẩm: Điều hòa, thông gió, phòng cháy chữa cháy, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm, chấp nhận công nhân mới ra trường sẽ được công ty đào tạo.
- Trình độ: Ưu tiên chứng chỉ tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Chịu khó, chăm chỉ

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Ngoài mức lương, công ty sẽ trả thêm phụ cấp công trình: ăn trưa, xăng xe,.. và phụ cấp chức vụ( nếu có).
- Chế độ đãi ngộ tốt, được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định của công ty.
- Có chỗ ở cho công nhân.
- Được cấp phát Giày, mũ, quần áo bảo hộ lao động
- Thời gian làm việc 8h/ ngày; Làm việc 26 ngày / tháng. Ngoài thời gian làm việc trên sẽ được tính thêm giờ.
- Trả lương vào ngày mùng 10-15 hàng tháng. (công ty cam kết không nợ lương người lao động)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 118, ngõ 219, Định Công Thượng, Tổ 2B, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

