Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên - Bắc Ninh - Hà Nam

Thợ điện lạnh

- Sản phẩm: Điều hòa, thông gió, phòng cháy chữa cháy, ...



- Số năm kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm, chấp nhận công nhân mới ra trường sẽ được công ty đào tạo.

- Trình độ: Ưu tiên chứng chỉ tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Chịu khó, chăm chỉ

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Ngoài mức lương, công ty sẽ trả thêm phụ cấp công trình: ăn trưa, xăng xe,.. và phụ cấp chức vụ( nếu có).

- Chế độ đãi ngộ tốt, được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định của công ty.

- Có chỗ ở cho công nhân.

- Được cấp phát Giày, mũ, quần áo bảo hộ lao động

- Thời gian làm việc 8h/ ngày; Làm việc 26 ngày / tháng. Ngoài thời gian làm việc trên sẽ được tính thêm giờ.

- Trả lương vào ngày mùng 10-15 hàng tháng. (công ty cam kết không nợ lương người lao động)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam

