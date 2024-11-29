Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH LUMIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24, Đường Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Sáng tạo nội dung: Trực tiếp phát triển và xây dựng nội dung trên nền tảng TikTok (bao gồm việc sáng tạo ý tưởng, viết nội dung, lên kịch bản quay và dựng video). Lên kế hoạch nội dung theo tuần, tháng và triển khai nội dung đã được phê duyệt.

Sản xuất và chỉnh sửa video: Tham gia vào quá trình quay, dựng và edit video để đảm bảo chất lượng và tính sáng tạo.

Lập kế hoạch phát triển kênh: Xây dựng kế hoạch hoạt động để phát triển kênh TikTok thông qua livestreams, video ngắn, và chương trình affiliate.

Nghiên cứu thị trường và đối tượng khách hàng: Tìm hiểu và phân tích insight khách hàng để triển khai các nội dung phù hợp, hấp dẫn đối tượng mục tiêu.

Theo dõi xu hướng: Luôn cập nhật và áp dụng các trend mới nhất, xu hướng nổi bật trên TikTok để nội dung không bị lỗi thời.

Phối hợp với Digital Marketing: Làm việc chặt chẽ với bộ phận Digital Marketing để triển khai các chiến dịch quảng cáo hiệu quả trên nền tảng TikTok.

Thống kê và báo cáo: Thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu từ kênh và báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Thiết kế, Điện ảnh, Báo chí hoặc lĩnh vực tương tự

Có kinh nghiệm quản lý và phát triển nội dung trên TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.

Kỹ năng viết nội dung, xây dựng kịch bản sáng tạo.

Kỹ năng quay và chỉnh sửa video cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc với đối tác quảng cáo, KOL, KOC, Influencer.

Am hiểu về hành vi người dùng và có khả năng phân tích insight khách hàng.

Sẵn sàng cập nhật xu hướng, nhạy bén với sự thay đổi của nền tảng.

Có tinh thần làm việc nhóm, khả năng phối hợp với các phòng ban khác.

Năng động, sáng tạo, linh hoạt, có tư duy thẩm mỹ tốt, bắt trends tốt

Tự giác, có trách nhiệm và khả năng tự quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH LUMIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận (Từ 10 triệu đến 16 triệu) + Thưởng

Thưởng: sinh nhật, ngày lễ, lương tháng 13

Thử việc: Nhận 80% lương

Du lịch: Được tham gia chuyến du lịch 1 lần/năm.

Chế độ bảo hiểm: Được hưởng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Công cụ làm việc: Được cung cấp máy tính phù hợp với nhu cầu công việc.

Ưu đãi sản phẩm: Giảm giá các sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUMIA VIỆT NAM

