Tuyển Content Creator Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT01 - 07 KĐT An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và quản lý nội dung trên các trang Social Media Công ty Như: Website, Fanpage, Youtube, tiktok....

Lên kế hoạch và xây dựng nội dung,đóng góp ý tường và cùng team triển khai các chiến dịch Content marketing 1 cách hiệu quả, sáng tạo

Lên kịch bản và triển khai biên tập, sản xuất video ngắn, TVC: Phối hợp với các bộ phận thiết kế, quay dựng/các đối tác sản xuất để sáng tạo video, hình ảnh, chữ viết... phục vụ các chiến dịch marketing.

Trực tiếp tham gia diễn xuất, MC các sản phẩm content dạng video ngắn

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí... hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 01 năm tại các vị trí Chuyên viên/Nhân viên Content

Ngoại hình khá, tự tin, có khả năng MC/Talk/Host/Diễn xuất...

Tư duy Marketing và khả năng viết tốt, sáng tạo, nhanh- nhạy bén với các thông tin và xu hướng thị trường.

Sử dụng laptop cá nhân khi làm việc

Các bạn vui lòng đính kèm ảnh chân dung và link các sản phẩm content ấn tượng của cá nhân trong CV khi ứng tuyển để củng cố Profile của mình nhé

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12-15tr/tháng theo KPI + Thưởng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Top 10 DN có môi trường làm việc tốt nhất Ngành Năng lượng - Chế biến - Chế tạo năm 2024

Được VIMID xây dựng lộ trình công danh, phát triển sự nghiệp.

Được công ty đài thọ các khóa học cấp cao, hưởng các chế độ ưu đãi của công ty.

Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ.

Được thăm khám sức khỏe định kỳ.

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....

Doanh nghiệp Top 1 thị phần xe tải hạng trung và hạng nặng tại VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

