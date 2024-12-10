Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FASCHANNEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FASCHANNEL
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FASCHANNEL

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FASCHANNEL

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Trung Hoà, Phường Trung Hoà, cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch sản xuất nội dung phục vụ các kênh, phụ trách kèm mục tiêu cụ thể hàng tháng;
Sản xuất và biên tập nội dung đa dạng: bài viết, hình ảnh, video ngắn (short video, viral video, TVC, quảng cáo).
Tham gia sản xuất video từ bước tìm kiếm bối cảnh, set-up, đến chỉ đạo và kiểm soát nội dung trong buổi ghi hình.
Chụp ảnh, quay video, chỉnh sửa, hiệu chỉnh cho phù hợp với từng sản phẩm, chiến dịch
Viết kịch bản video thiết kế & quay dựng sản xuất nội dung hình ảnh, video đảm bảo cập nhật xu hướng, làm tăng tương tác, nhận diện thương hiệu và tăng tỷ lệ chuyển đổi;
Giám sát quá trình hậu kỳ và đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.
Theo dõi hiệu suất nội dung (KPIs), lập báo cáo định kỳ và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên.
Sáng tạo đột phá và riêng biệt : Có khả năng tạo ra các video ngắn theo phong cách mới, hấp dẫn, phù hợp với người dùng đối tượng TikTok nhưng vẫn mang lại cá tính riêng biệt.
Nhanh nhạy với xu hướng: Liên tục cập nhật các xu hướng mới, nắm bắt nhanh các xu hướng lan truyền trên TikTok, Mạng xã hội và biết cách biến chúng thành nội dung độc quyền cho thương hiệu.
Tư duy nội dung ngắn gọn, bắt mắt: Có khả năng truyền tải thông điệp chỉ trong vài giây, sử dụng hình ảnh và âm thanh để thu hút người xem từ những giây đầu tiên.
Kinh nghiệm: Ít nhất Từ 1 năm kinh nghiệm về , video media, Content Marketing, Marketing Social , chỉnh sửa hình ảnh (FB, TikTok,...), biên kịch hoặc các lĩnh vực liên quan;
Kỹ năng: Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Cap Cut Pro, Adobe Premiere, Final Cut Pro...
Tin học: Kỹ năng tin học văn phòng tốt là một lợi thế.
Tinh thần làm việc: Sáng tạo, Chủ động, Chăm chỉ, Tinh thần trách nhiệm và Ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FASCHANNEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cứng: 12.000.000 - 15.000 000 + phụ cấp + Hoa hồng.
Trợ cấp ăn trưa: 25.000 đồng/ngày
Thưởng hiệu suất: Chế độ thưởng hàng tháng/quý/năm dựa trên hiệu quả công việc.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7
Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Được tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nâng cao kỹ năng, và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Môi trường làm việc thân thiện: Văn hóa công ty cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau và khuyến khích sự sáng tạo.
Sự kiện và hoạt động nội bộ: Tham gia các hoạt động teambuilding, vui chơi giải trí định kỳ hàng tháng, quý, năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FASCHANNEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FASCHANNEL

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FASCHANNEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Nguyễn Bá Khoản - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

