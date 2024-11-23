Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Skylake, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

-Hỗ trợ cửa hàng trưởng

- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn, giám sát và bảo quản hàng hóa

- Quản lý nhân sự tại cửa hàng, triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên

- Điều hành, hổ trợ kiểm soát lợi nhuận

Yêu Cầu Công Việc

Có kĩ năng quản lý, khả năng lãnh đạo và điều hành công việc của nhà hàng/cửa hàng

Trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực F&B

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền cơm 60.000 đồng/ngày

Đóng BHXH full lương, BHTN, BHYT theo quy định.

Có ngày phép năm theo quy định công ty.

Ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

