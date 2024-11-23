Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vincom Skylake, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Hỗ trợ cửa hàng trưởng
- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn, giám sát và bảo quản hàng hóa
- Quản lý nhân sự tại cửa hàng, triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên
- Điều hành, hổ trợ kiểm soát lợi nhuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kĩ năng quản lý, khả năng lãnh đạo và điều hành công việc của nhà hàng/cửa hàng
Trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực F&B

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền cơm 60.000 đồng/ngày
Đóng BHXH full lương, BHTN, BHYT theo quy định.
Có ngày phép năm theo quy định công ty.
Ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

