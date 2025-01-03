Tuyển Data Analyst Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Tìm hiểu bài toán (Business Understanding): Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ lên đề xuất giải pháp cho bài toán phân tích.
• Tìm hiểu dữ liệu (Data Understanding): Tìm hiểu ý nghĩa các trường dữ liệu hiện có để đưa làm đầu vào của bài toán; Thu thập, tổng hợp thêm các thuộc tính đặc trưng phục vụ cho đầu vào bài toán.
• Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning): Loại bỏ phần tử ngoại lai, thêm các giá trị bị thiếu, sửa các giá trị bị sai trong dữ liệu, dữ liệu không đúng format (Date, String, Number)…
• Tích hợp dữ liệu (Data Integration): thực hiện mapping chi tiết tích hợp dữ liệu về hệ thống phân tích dữ liệu.
• Biến đổi dữ liệu (Data Transformation): Tổng hợp và biến đổi dữ liệu để đưa ra các thuộc tính mới (phụ thuộc vào bước tìm hiểu dữ liệu ở trên).
• Phân tích mô tả (Descriptive Analysis) & trực quan hóa dữ liệu phân tích

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học dữ liệu, chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế.
• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm phân tích dữ liệu trong lĩnh vực Ngân hàng, hoặc với ngân hàng hoặc/và các tổ chức tín dụng, công ty công nghệ, fintech khác.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

