Tuyển Data Analyst Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Tìm hiểu bài toán (Business Understanding): Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ lên đề xuất giải pháp cho bài toán phân tích.
• Tìm hiểu dữ liệu (Data Understanding): Tìm hiểu ý nghĩa các trường dữ liệu hiện có để đưa làm đầu vào của bài toán; Thu thập, tổng hợp thêm các thuộc tính đặc trưng phục vụ cho đầu vào bài toán.
• Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning): Loại bỏ phần tử ngoại lai, thêm các giá trị bị thiếu, sửa các giá trị bị sai trong dữ liệu, dữ liệu không đúng format (Date, String, Number)…
• Tích hợp dữ liệu (Data Integration): thực hiện mapping chi tiết tích hợp dữ liệu về hệ thống phân tích dữ liệu.
• Biến đổi dữ liệu (Data Transformation): Tổng hợp và biến đổi dữ liệu để đưa ra các thuộc tính mới (phụ thuộc vào bước tìm hiểu dữ liệu ở trên).
• Phân tích mô tả (Descriptive Analysis) & trực quan hóa dữ liệu phân tích
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm phân tích dữ liệu trong lĩnh vực Ngân hàng, hoặc với ngân hàng hoặc/và các tổ chức tín dụng, công ty công nghệ, fintech khác.
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI