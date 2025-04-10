Tuyển Designer Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược marketing của công ty

Dựng video theo kịch bản và kế hoạch truyền thông, sau khi được duyệt thì sẽ đưa lên các kênh như Facebook, Youtube, Tiktok,... theo kế hoạch đã định

Chụp hình, chỉnh sửa hậu kỳ hình ảnh các sản phẩm của công ty và các sự kiện, hoạt động khác của công ty nếu có

Nhận thiết kế theo yêu cầu, bao gồm hình ảnh post trên các nền tảng social media, website, ấn phẩm sự kiện và các ấn phẩm phục vụ mục đích khác của công ty

Cập nhật và theo dõi phản hồi thông tin khách hàng từ các kênh Social Media

Phát triển kênh truyền thông media (tăng sub, tăng view...)

Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành Báo chí, PR, truyền thông, marketing,...

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên các ngành nghề liên quan PR, truyền thông...

Hiểu về truyền thông, sử dụng thành thạo máy quay, máy chụp hình, các phần mềm đồ họa và dựng video

Kỹ năng bắt buộc, sử dụng thông thạo phần mềm thiết kế đồ họa, video: After effect, Premiere, Illustrator, Photoshop...

Trẻ trung, năng động, chịu khó học hỏi các xu hướng thị trường

Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, thăng tiến

Có khả năng quản lý thông tin và xử lý thông tin tốt

Có trách nhiệm, nhanh nhạy, trung thực, yêu nghề

Cẩn thận, chi tiết, khả năng tác nghiệp độc lập, chủ động

Tại Viet Vision Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp cạnh tranh, trao đổi mở theo năng lực trong buổi Phỏng vấn. (Rank 8.5 - 13M+ )

Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc. Công ty có sử dụng nhiều phầm mềm hỗ trợ trong quá trình cộng tác và làm việc.

Ăn trưa tại công ty với bếp ăn đa dạng thực đơn.

Hỗ trợ tiền gửi xe

Chế độ BHXH, phép năm theo quy định Luật lao động. Đối với cấp Managers công ty đóng hết 32% mức lương đóng BHXH theo thang bảng lương công ty.

Đầy đủ các chế độ chăm sóc đời sống CBNV: sinh nhật, thăm quan, nghỉ mát (2 lần/năm), hiếu hỷ, lì xì tết với tứ thân phụ mẫu,...

Kỳ review lương hàng năm. Lương tháng 13, thưởng lễ, tết…

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

Được tham gia các sự kiện nội bộ, các khóa đào tạo chuyên môn/kỹ năng trong và ngoài công ty.

Tham gia các hoạt động truyền thông đối ngoại của công ty (sự kiện đối ngoại, kênh đối tác hiệp hội, kênh báo chí)..

Đi khảo sát các điểm du lịch miễn phí…

