Tuyển Designer Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Căn số 07, W Park BLVD, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng ý tưởng và thiết kế hình ảnh quảng cáo, các bài đăng trên trang Social
Quay, edit video cơ bản
Phối hợp với team Content & Marketing triển khai thiết kế chiến dịch.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo, hiện đại, đáp ứng thị hiếu khách hàng.
Thực hiện các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các ngành có liên quan
Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên.
Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Adobe Illustrato, AI.....
Sáng tạo, nhiều ý tưởng.
Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên.
Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Adobe Illustrato, AI.....
Sáng tạo, nhiều ý tưởng.
Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 9,000,000 VND - 12,000,000 (có thể deal theo năng lực) + Thưởng KPI
(có thể deal theo năng lực)
Thưởng KPI
Thử việc 1 tháng lương cứng 80% lương
Công ty đóng bảo hiểm 100% (điều kiện sau ít nhất 3 tháng làm việc)
Sinh nhật 500,000 VND
Phụ Cấp ăn trưa, xăng xe đi lại trong tháng 500,000 VND/số ngày công trong tháng
Thưởng chuyên cần đối với nhân viên đáp ứng được đầy đủ nội quy công ty trong tháng: 500,000 VND
Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp dự án tùy vào vị trí và công việc
(có thể deal theo năng lực)
Thưởng KPI
Thử việc 1 tháng lương cứng 80% lương
Công ty đóng bảo hiểm 100% (điều kiện sau ít nhất 3 tháng làm việc)
Sinh nhật 500,000 VND
Phụ Cấp ăn trưa, xăng xe đi lại trong tháng 500,000 VND/số ngày công trong tháng
Thưởng chuyên cần đối với nhân viên đáp ứng được đầy đủ nội quy công ty trong tháng: 500,000 VND
Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp dự án tùy vào vị trí và công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
