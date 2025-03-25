Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sử dụng các công cụ A.I phù hợp để tạo ra các tác phẩm theo định hướng của cấp trên;
Tạo và vận hành prompt để tạo ra số lượng hình ảnh lớn;
Quản lý tài nguyên A.I của công ty như tài khoản, thư viện hình ảnh và prompt,...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức tốt về các công cụ sản xuất hình ảnh A.I. Sử dụng thành thạo Midjourney hoặc Stable Diffusion;
Trên 1 năm kinh nghiệm thiết kế đồ họa;
Trình độ tiếng Anh cơ bản;
Biết xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý công việc để đạt được mục tiêu là một điểm cộng.
Có tư duy sáng tạo, nhạy bén và khả năng nắm bắt các xu hướng mới là một điểm cộng.
Có tinh thần đồng đội, khả năng hợp tác tốt và tư duy giải quyết vấn đề tận gốc.
Kỷ luật, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có tư duy bảo mật và ý thức kiểm soát các tài sản trí tuệ của công ty.
Có tinh thần ham học hỏi và thiện chí phát triển không ngừng trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng (có thể thỏa thuận cao hơn tùy vào năng lực);
9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng
Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/ tháng;
900.000 VNĐ/ tháng;
Cung cấp máy tính và trang thiết bị làm việc
Review lương 2 lần/ năm, thưởng lương các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN);
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ;
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước;
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm;
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc;
Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader/Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 324/15 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

