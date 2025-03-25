Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sử dụng các công cụ A.I phù hợp để tạo ra các tác phẩm theo định hướng của cấp trên;

Tạo và vận hành prompt để tạo ra số lượng hình ảnh lớn;

Quản lý tài nguyên A.I của công ty như tài khoản, thư viện hình ảnh và prompt,...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức tốt về các công cụ sản xuất hình ảnh A.I. Sử dụng thành thạo Midjourney hoặc Stable Diffusion;

Trên 1 năm kinh nghiệm thiết kế đồ họa;

Trình độ tiếng Anh cơ bản;

Biết xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý công việc để đạt được mục tiêu là một điểm cộng.

Có tư duy sáng tạo, nhạy bén và khả năng nắm bắt các xu hướng mới là một điểm cộng.

Có tinh thần đồng đội, khả năng hợp tác tốt và tư duy giải quyết vấn đề tận gốc.

Kỷ luật, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có tư duy bảo mật và ý thức kiểm soát các tài sản trí tuệ của công ty.

Có tinh thần ham học hỏi và thiện chí phát triển không ngừng trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng (có thể thỏa thuận cao hơn tùy vào năng lực);

9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng

Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/ tháng;

900.000 VNĐ/ tháng;

Cung cấp máy tính và trang thiết bị làm việc

Review lương 2 lần/ năm, thưởng lương các dịp lễ tết, ....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN);

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước;

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm;

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc;

Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader/Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

