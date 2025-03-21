Tuyển Designer Công ty TNHH Dergo làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Diễn hoạ 3D các Sản phẩm Nội thất cao cấp

Phối cảnh 3D và bản vẽ kỹ thuật 2D cho các Dự án Nội thất lớn: nhà ở, văn phòng, chung cư, biệt thự...

Hậu kì hình ảnh sau Render (Photoshop)

3D Animation sản phẩm cho các video thương mại

Lên concept, bố trí layout cho Showroom nội thất.

Thời gian làm việc tại văn phòng: Thứ 2 - Thứ 6 (Từ 8h30 – 17h30)

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực thiết kế 3D, yêu cầu cứng chuyên môn

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Kiến trúc, Nội thất

Sử dụng tốt các phần mềm 3D như Autocad, 3D Max, Sketchup, Cinema 4D, Photoshop và các phần mềm liên quan.

Tại Công ty TNHH Dergo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ, có thưởng theo hiệu quả công việc. Xét tăng lương theo năng lực/chu kỳ.

Đầy đủ chế độ phúc lợi cho người lao động: BHXH, thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật, team building, du lịch, Year End Party, lương tháng 13...

Được trang bị nội thất làm việc cao cấp.

Môi trường thân thiện, cơ hội học tập phát triển và thăng tiến, đội ngũ nhân sự trẻ trung, sáng tạo và nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dergo

