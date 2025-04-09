Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TAEHUI
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH TAEHUI

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 280 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing…
Chỉnh sửa, biên tập nội dung cho các video ngắn phục vụ cho hoạt động truyền thông trên Channel online: Facebook, Tiktok, Website, Youtube,…
Lên ý tưởng, thiết kế, sáng tạo, xây dựng kịch bản video hỗ trợ chương trình Marketing.
Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả công việc thuộc phạm vi phụ trách.
Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức và tư duy về hình ảnh tốt;
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa và dựng video, hình ảnh;
Biết quay chụp và setup ánh sáng review, phỏng vấn;
Yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc da và làm đẹp

Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 – 15.000.000 vnđ (có thể cao hơn, deal theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng KPI
Thưởng xứng đáng dựa trên hiệu suất và đóng góp thực sự
Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;
Được tham gia các khóa học đào tạo;
Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAEHUI

CÔNG TY TNHH TAEHUI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 55 Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

