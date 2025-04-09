Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 280 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing…

Chỉnh sửa, biên tập nội dung cho các video ngắn phục vụ cho hoạt động truyền thông trên Channel online: Facebook, Tiktok, Website, Youtube,…

Lên ý tưởng, thiết kế, sáng tạo, xây dựng kịch bản video hỗ trợ chương trình Marketing.

Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả công việc thuộc phạm vi phụ trách.

Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức và tư duy về hình ảnh tốt;

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa và dựng video, hình ảnh;

Biết quay chụp và setup ánh sáng review, phỏng vấn;

Yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc da và làm đẹp

Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 – 15.000.000 vnđ (có thể cao hơn, deal theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng KPI

Thưởng xứng đáng dựa trên hiệu suất và đóng góp thực sự

Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;

Được tham gia các khóa học đào tạo;

Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

