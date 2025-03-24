Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế bao bì sản phẩm, nhãn mác, tem, thùng carton,... cho sản phẩm ngành hàng mẹ và bé của công ty. Quản lý hình ảnh màu sắc, file in ấn sản phẩm của công ty

Thiết kế hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo phục vụ công việc Marketing và truyền thông trên các kênh Online (Facebook, Website, Landing page,...) & kênh Offline (Tờ rơi, Poster, Banner, Backdrop, Standee,...).

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, hộp quà tặng , các ấn phẩm cho sự kiện, Catalog, Brochure, Profile…các hoạt động chung của công ty.

Cùng team chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của công ty.

Hỗ trợ thiết kế các định dạng quảng cáo trên digital (website, facebook, youtube..)

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế bao bì sản phẩm.

Thành thạo các phần mềm phục vụ thiết kế Photoshop, Illstrator,..

Có tư duy mỹ thuật tốt, giàu ý tưởng sáng tạo, nắm bắt nhanh các xu hướng

Có khả năng, hiểu biết cơ bản về in ấn.

Có mục tiêu, hoài bão, đam mê, nhiệt huyết, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000/tháng + thưởng

Thưởng tháng, quý, thưởng các dịp lễ tết; thưởnglương tháng 13;

Chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khíchsáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức,phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Teambuilding, du lịch hàng năm và các chươngtrình văn hóa sôi động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

