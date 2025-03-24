Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế bao bì sản phẩm, nhãn mác, tem, thùng carton,... cho sản phẩm ngành hàng mẹ và bé của công ty. Quản lý hình ảnh màu sắc, file in ấn sản phẩm của công ty
Thiết kế hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo phục vụ công việc Marketing và truyền thông trên các kênh Online (Facebook, Website, Landing page,...) & kênh Offline (Tờ rơi, Poster, Banner, Backdrop, Standee,...).
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, hộp quà tặng , các ấn phẩm cho sự kiện, Catalog, Brochure, Profile…các hoạt động chung của công ty.
Cùng team chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của công ty.
Hỗ trợ thiết kế các định dạng quảng cáo trên digital (website, facebook, youtube..)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế bao bì sản phẩm.
Thành thạo các phần mềm phục vụ thiết kế Photoshop, Illstrator,..
Có tư duy mỹ thuật tốt, giàu ý tưởng sáng tạo, nắm bắt nhanh các xu hướng
Có khả năng, hiểu biết cơ bản về in ấn.
Có mục tiêu, hoài bão, đam mê, nhiệt huyết, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000/tháng + thưởng
Thưởng tháng, quý, thưởng các dịp lễ tết; thưởnglương tháng 13;
Chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khíchsáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức,phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
Môi trườnglàm việc 9x trẻ trung,năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân
Teambuilding, du lịch hàng năm và các chươngtrình văn hóa sôi động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tháp AB tòa Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job339889
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CENDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CENDO
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BULL LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY TNHH BULL LABS
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HTV LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HTV LAND
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GITS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fast Star làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fast Star
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Line Century
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Meraki Medi Spa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Meraki Medi Spa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm