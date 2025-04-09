Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TIMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH TIMIND
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Fafim 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Nhận nguyên liệu thiết kế (File design & Arts), design và xử lý các điều kiện liên kết trên Customily để tạo ra sản phẩm bán trên website
Thiết kế Mockup sản phẩm
Kiểm soát chất lượng đầu ra của sản phẩm
Tham gia các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên vừa ra trường hoặc đã đi làm dưới 02 năm
Sử dụng được các phần mềm thiết kế (Photoshop) ở mức căn bản
Tư duy logic (Ưu tiên các bạn học khối A, A1)
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc chung
Tại CÔNG TY TNHH TIMIND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 08 - 10M VNĐ
Thưởng: 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc. Tổng thu nhập up to 12-20M VNĐ
Trợ cấp ăn trưa 720.000, gửi xe
Đóng BHXH, BHYT sau thử việc
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm
Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý
Teambuilding, du lịch hằng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIMIND
