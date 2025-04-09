Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TIMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Fafim 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nhận nguyên liệu thiết kế (File design & Arts), design và xử lý các điều kiện liên kết trên Customily để tạo ra sản phẩm bán trên website

Thiết kế Mockup sản phẩm

Kiểm soát chất lượng đầu ra của sản phẩm

Tham gia các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên vừa ra trường hoặc đã đi làm dưới 02 năm

Sử dụng được các phần mềm thiết kế (Photoshop) ở mức căn bản

Tư duy logic (Ưu tiên các bạn học khối A, A1)

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc chung

Tại CÔNG TY TNHH TIMIND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 08 - 10M VNĐ

Thưởng: 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc. Tổng thu nhập up to 12-20M VNĐ

Trợ cấp ăn trưa 720.000, gửi xe

Đóng BHXH, BHYT sau thử việc

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm

Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý

Teambuilding, du lịch hằng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIMIND

