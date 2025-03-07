Tuyển DevOps Engineer K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

K&M Holdings
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
K&M Holdings

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại K&M Holdings

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 1 - 15 USD

Job Description – K&M Holdings
Job title: DevOps & Security Engineer – Technology Department
Job title:
Location: Truong Cong Giai, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Location:
Terms: Full-time
Terms:
Salary/rate: Up-to $1500 plus benefits
Salary/rate:
Proposition:
• JOB OFFER after 1 online interview round
• Clear career path & ESOP opportunities upon product launch
• Mentorship by seasoned Tech Leads & free access to modern learning courses
• While NOT mandatory, strong English reading/listening skills are highly recommended for ongoing course learning & documentation review
About us:
K&M Holdings is a dynamic startup in Hanoi specializing in SaaS/AaaS solutions. Our flagship products include an IP Telephony platform built on Asterisk, a coalition loyalty app, and AI-powered customer care agents.

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại K&M Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
* Bonus sản phẩm & lương tháng 13/14
* 12+ ngày nghỉ phép có lương
* Du lịch & team-building ít nhất 1 lần / năm
...other benefits theo chính sách công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại K&M Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

K&M Holdings

K&M Holdings

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66 Phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

