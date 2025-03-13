Tuyển DevOps Engineer Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4

- Tòa Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Thiết kế, triển khai và duy trì quy trình CI/CD để tự động hóa các quy trình xây dựng, thử nghiệm và triển khai phần mềm;
Định cấu hình và quản lý cơ sở hạ tầng đám mây bằng các công cụ như AWS, Azure hoặc Google Cloud Platform;
Triển khai cơ sở hạ tầng dưới dạng mã bằng các công cụ như Terraform, Ansible hoặc Puppet;
Giám sát hiệu suất hệ thống và khắc phục sự cố để đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng mở rộng cao;
Cộng tác với các nhóm phát triển để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng và sử dụng tài nguyên;
Thực hiện các biện pháp bảo mật tốt nhất để bảo vệ dữ liệu và tài sản cơ sở hạ tầng;
Luôn cập nhật các công nghệ và xu hướng mới nổi trong DevOps và điện toán đám mây.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về kiến trúc Microservices;
Có kiến thức về Containerization, Docker và Kubernetes;
Có khả năng quản trị Linux server;
Có kinh nghiệm với Jenkins, Gitlab hoặc GitFlow;
Có kinh nghiệm với một số ngôn ngữ lập trình (vd: PHP, Golang, Javascript ...);
Có kiến thức và kinh nghiệm với ELK (ElasticSearch, Logstash, Kibana);
Biết Grafana, Fluentd là 1 lợi thế;
Có kiến thức và kinh nghiệm với bảo mật hệ thống, network và các nguyên tắc bảo mật.
Có khả năng giao tiếp tốt với các thành viên trong team bằng tiếng anh (chat);
Có tinh thần chủ động và có tính tự tổ chức ;
Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Kinh nghiệm với Agile Scrum hay DevOps ;
Có chứng chỉ aws (bất kì chứng chỉ nào);
Kinh nghiệm với Cloud platforms như Google, AWS.

Tại Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trực tiếp với khách hàng tại Châu Âu,Mỹ và Australia;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đam mê công nghệ và cởi mở;
Đánh giá lương 1-2 lần/năm hoặc đánh giá đột xuất với các thành viên xuất sắc;
Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại,... để nâng cao hiệu quả làm việc;
Thưởng: Thưởng dự án, Tháng lương 13, Lễ/Tết/Sinh nhật,..
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... khi trở thành nhân viên chính thức;
Các chế độ khác: Ốm đau, hiếu, hỉ,…
Công việc và nghỉ ngơi luôn được chú trọng cân bằng:
Du lịch/team building (3 lần/năm);
Các hoạt động event thường xuyên: sinh nhật hàng tháng, các ngày lễ lớn nhỏ (8/3,20/10,noel...),
Phúc lợi sức khỏe: Tập gym/yoga miễn phí hàng tháng, giao hữu bóng đá hàng tuần,...
Giải trí: Bàn Bida, Bilac,...
Đồ ăn phụ: hoa quả, trà sữa,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz

Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 04, tòa nhà A1 dự án Ecolife Capitol. số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

