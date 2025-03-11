Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai, vận hành hạ tầng mạng, máy chủ và các dịch vụ trên nền tảng Hybrid, Private Cloud, và Public Cloud.

- Triển khai, vận hành Docker Kubernetes, AKS, ARC.

- Giám sát hệ thống nhằm đảm bảo hiệu năng, ổn định, hiệu quả và khả năng mở rộng của hệ thống.

- Triển khai ứng dụng tích hợp CI/CD, xây dựng phương án xử lý tự động khi phát sinh lỗi.

- Phối hợp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống chung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

2. Kiến thức, kỹ năng:

- Có hiểu biết về ảo hóa (VMWARE) và network (NSX, vSwitch, VLAN, Bonding,..)

- Có kinh nghiệm,hiểu biết và vận hành về Security và Security Cloud.

- Hiểu biết cơ chế Load Balancing, Clustering, Distributed System. Xây dựng hệ thống High Availablity, Reliability,...

- Tiếng Anh có khả năng hiểu đọc tài liệu tốt và giao tiếp cơ bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes Thì Được Hưởng Những Gì

