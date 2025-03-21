Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị máy chủ trên hệ điều hành Linux, Windows Server (On-premise, Cloud: AWS, Azure, GCP).
Cài đặt, cấu hình, nâng cấp và vá lỗi cho các hệ thống.
Triển khai và vận hành các phần mềm hệ thống nền tảng (vmware, ngnix, apache, IIS,…).
Tài liệu hoá công việc vận hành hệ thống.
Phối hợp các Khối/Phòng Ban khác thực hiện theo kế hoạch kiểm tra phục hồi trung tâm dữ liệu sau thảm họa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân Khoa Học Máy Tính, Công Nghệ Thông Tin, hoặc các ngành có liên quan (hoặc có kinh nghiệm làm việc tương đương).
Có từ 2 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống.
Có kinh nghiệm làm việc trên môi trường Windows và Linux (CentOS, ubuntu, Redhat...).
Có kinh nghiệm về chuẩn đoán và xử lý vấn đề trên môi trường Linux/Windows.
Có hiểu biết và kinh nghiệm về các giao thức network (HTTP, socket,...).
Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ như Nginx, Mysql, Redis.
Có hiểu biết về các hệ thống monitor là lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Ứng viên có tiếng Nhật là lợi thế (không bắt buộc).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên.
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).
Chính sách làm việc remote linh hoạt 2 ngày/tháng. Áp dụng ngay từ thời gian thử việc.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Văn phòng làm việc với không gian mở, khu pantry miễn phí đồ uống.)
No Dresscode: trang phục đi làm lịch sự, thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Mentor 1-1, sát sao tận tình.
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM.
Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh 2 lần/năm. Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm.
Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng.
Hỗ trợ 100% chi phí thi chứng chỉ CNTT theo chính sách công ty.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp miễn phí dành riêng cho Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB bóng đá, CLB cầu lông, CLB bóng bàn,...
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

