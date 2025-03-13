Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5/25 Đường 22, KP34, Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm livestream trên nền tảng TikTok, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của công ty.

Tương tác với khách hàng, giải đáp thắc mắc, nâng cao tương tác và niềm tìn của khách hàng đối với thương hiệu.

Yêu Cầu Công Việc

Đam mê livestream, mạng xã hội hoạt động tích cực, quen thuộc với cách thức hoạt động và quy tắc của nền tảng TikTok.

Có khả năng giao tiếp tốt và tự tin trước ống kính, duy trì sự tương tác với khán giả.

Hoạt ngôn, vui vẻ, có khả năng xử lý tình huống

Có kinh nghiệm livestream bán hàng thương mại điện tử là một lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập: 8tr-10tr (Offer theo kinh nghiệm và năng lực)

Các quyền lợi và bảo hiểm được thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước

Được đào tạo bài bản và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

