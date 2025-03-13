Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 5/25 Đường 22, KP34, Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm livestream trên nền tảng TikTok, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của công ty.
Tương tác với khách hàng, giải đáp thắc mắc, nâng cao tương tác và niềm tìn của khách hàng đối với thương hiệu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê livestream, mạng xã hội hoạt động tích cực, quen thuộc với cách thức hoạt động và quy tắc của nền tảng TikTok.
Có khả năng giao tiếp tốt và tự tin trước ống kính, duy trì sự tương tác với khán giả.
Hoạt ngôn, vui vẻ, có khả năng xử lý tình huống
Có kinh nghiệm livestream bán hàng thương mại điện tử là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8tr-10tr (Offer theo kinh nghiệm và năng lực)
Các quyền lợi và bảo hiểm được thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được đào tạo bài bản và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM
