Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5/25 Đường 22, KP34, Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm livestream trên nền tảng TikTok, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của công ty.
Tương tác với khách hàng, giải đáp thắc mắc, nâng cao tương tác và niềm tìn của khách hàng đối với thương hiệu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê livestream, mạng xã hội hoạt động tích cực, quen thuộc với cách thức hoạt động và quy tắc của nền tảng TikTok.
Có khả năng giao tiếp tốt và tự tin trước ống kính, duy trì sự tương tác với khán giả.
Hoạt ngôn, vui vẻ, có khả năng xử lý tình huống
Có kinh nghiệm livestream bán hàng thương mại điện tử là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr-10tr (Offer theo kinh nghiệm và năng lực)
Các quyền lợi và bảo hiểm được thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được đào tạo bài bản và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HEMEI VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5/25 Đường 22 KP34, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

