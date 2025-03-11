Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM JOYLOVE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Nguyễn Quý Đức, P. An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm quản lý các công việc liên quan đến hoạt động livestream của công ty.

Theo dõi chấm công và sắp lịch livestream hàng tuần.

Liên tục cập nhật và báo cáo về các chỉ số trong phiên livestream. Đánh giá hiệu quả của từng phiên live và đưa ra những giải pháp cải thiện.

Phối hợp tham gia xây dựng kịch bản livestream, trainning cho host livestream.

Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động trong các dịp lễ, dịp sale trong tháng.

Set up và quản lý các thiết bị kỹ thuật trong phiên livestream. Hỗ trợ xử lý sự cố trong phiên live (nếu có)

Tương tác với khán giả: Hỗ trợ trả lời bình luận, ghim sản phẩm, set up deal, mini game v.v.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp.

Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt.

Sử dụng thành thạo các nền tảng như OBS, Tiktok Live Studio là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng khá.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM JOYLOVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH theo quy định.

Được tham gia vào các hoạt động đoàn thể của công ty như: team building hàng tháng, hàng quý.

Các phúc lợi khác như: nghỉ lễ tết, nghỉ phép, thưởng cuối năm, sinh nhật.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM JOYLOVE VIỆT NAM

