Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 103/7 ao đôi, phường Bình Trị Đông A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Livestream bán hàng qua nền tảng TikTok Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h30, nghỉ trưa 1h30). Thứ 7 là nửa ngày.

Tổ chức và điều hướng các phiên livestream.

Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo, chương trình livestream.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và các chương trình khuyến mãi.

Kiểm soát nội dung trên livestream.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ.

Tự tin trước ống kính, có khả năng giao tiếp lưu loát.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có sức hút.

Có kinh nghiệm livestream là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 10 triệu/tháng + hoa hồng doanh thu (Tổng thu nhập 10 - 15 triệu/tháng).

Xét tăng lương hằng năm.

Môi trường làm việc thoải mái, không áp lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin