Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 103/7 ao đôi, phường Bình Trị Đông A,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Livestream bán hàng qua nền tảng TikTok Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h30, nghỉ trưa 1h30). Thứ 7 là nửa ngày.
Tổ chức và điều hướng các phiên livestream.
Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo, chương trình livestream.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và các chương trình khuyến mãi.
Kiểm soát nội dung trên livestream.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ.
Tự tin trước ống kính, có khả năng giao tiếp lưu loát.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có sức hút.
Có kinh nghiệm livestream là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8 - 10 triệu/tháng + hoa hồng doanh thu (Tổng thu nhập 10 - 15 triệu/tháng).
Xét tăng lương hằng năm.
Môi trường làm việc thoải mái, không áp lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam
