Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 - 43 Trần Cao Vân, P. Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các buổi livestream giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi, hoặc các sự kiện đặc biệt theo yêu cầu.

Tương tác với khán giả trong suốt buổi livestream, trả lời câu hỏi, tạo không khí gần gũi và thú vị để duy trì sự quan tâm của người xem.

Đảm bảo chất lượng livestream tốt, bao gồm âm thanh, ánh sáng và hình ảnh.

Cập nhật và chia sẻ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của công ty trong suốt buổi livestream.

Hỗ trợ và quản lý các công việc hậu cần cho các buổi livestream (như kiểm soát các thiết bị, tương tác với đội ngũ hỗ trợ).

Quản lý các cuộc trò chuyện và trả lời các câu hỏi từ người xem để đảm bảo trải nghiệm mượt mà và chuyên nghiệp.

Giám sát các công cụ và hệ thống trong suốt buổi livestream để tránh xảy ra sự cố kỹ thuật.

Tham gia vào việc tạo ra các video mẫu sản phẩm, quảng cáo hoặc nội dung sáng tạo để chia sẻ trên các nền tảng như TikTok, Shopee, Lazada, v.v.

Đóng vai trò là người mẫu trong các video quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm của công ty một cách sáng tạo và hấp dẫn.

Phối hợp với bộ phận marketing để lên ý tưởng và xây dựng nội dung video phù hợp với chiến lược quảng cáo của công ty.

Đảm bảo video sản phẩm, hướng dẫn sử dụng hoặc nội dung marketing khác có tính thẩm mỹ cao, dễ tiếp cận và có khả năng thu hút khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm livestream, tham gia vào các buổi phát sóng trực tuyến hoặc tạo nội dung trên các nền tảng như TikTok, Shopee, Lazada, v.v.

Khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt và duy trì sự tương tác với người xem.

Kỹ năng sáng tạo nội dung, làm việc với các phần mềm chỉnh sửa video cơ bản.

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác như marketing, thiết kế, kỹ thuật.

Phong cách: Có ngoại hình ưa nhìn, năng động, tự tin và thân thiện trước ống kính.

Chăm chỉ: Sẵn sàng làm việc linh hoạt và lâu dài, yêu thích mỹ phẩm, công việc sáng tạo và thử thách.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm về việc livestream bán hàng mỹ phẩm hoặc trong ngành thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và năng động.

Lương hấp dẫn + thưởng theo hiệu suất công việc.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển kỹ năng livestream và sáng tạo nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ

