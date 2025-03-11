Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 128 Phan Xích Long, Phường 07,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ Leader trong việc cập nhật, theo dõi thông tin KOL/KOC/Affiliate trên TikTok.
Tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu, thắc mắc từ KOL/KOC/Affiliate, đảm bảo duy trì quan hệ đối tác tích cực.
Tìm hiểu, đề xuất phương án đãi ngộ, hoa hồng phù hợp để thu hút và giữ chân KOL/KOC/Affiliate.
Phối hợp cùng Leader và team Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá, bán hàng trên TikTok.
Theo dõi tiến độ, kiểm tra nội dung, chất lượng video hay các hoạt động của KOL/KOC/Affiliate theo yêu cầu của chiến dịch.
Thu thập dữ liệu (Engagement, Reach, ROI, v.v.) và báo cáo định kỳ, hỗ trợ Leader trong việc phân tích và đề xuất giải pháp tối ưu.
Tìm hiểu, thu thập và chọn lọc các KOL/KOC/Affiliate mới phù hợp với yêu cầu chiến dịch của nhãn hàng (Brand).
Tham gia các buổi training, workshop, sự kiện để xây dựng mối quan hệ, networking với KOL/KOC/Affiliate tiềm năng.
Cập nhật thường xuyên về xu hướng TikTok, thị hiếu người dùng để đề xuất KOL/KOC/Affiliate đáp ứng nhu cầu thị trường.
Thu thập thông tin, yêu cầu từ Brand, sắp xếp lịch trao đổi, họp với Brand (trực tiếp hoặc online).
Hỗ trợ Leader trong quá trình đàm phán, thương thảo chi phí và điều khoản hợp tác, đảm bảo quyền lợi cho các bên.
Chuẩn bị các giấy tờ, hợp đồng hoặc tài liệu cần thiết trước và sau khi ký kết với Brand.
Tham gia đào tạo & phát triển đội nhóm
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về TikTok, Influencer Marketing, kỹ năng sản xuất nội dung.
Trao đổi thường xuyên với Leader, đề xuất ý tưởng, cải tiến quy trình làm việc.
Hỗ trợ tổ chức các buổi training, workshop cho KOL/KOC/Affiliate hoặc nhân viên mới trong đội nhóm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Influencer Marketing, Social Media, hoặc các vị trí tương tự.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với TikTok hoặc nền tảng mạng xã hội khác.
Hiểu quy trình cơ bản về booking KOL/KOC/Affiliate, đánh giá hiệu quả hoạt động Influencer.
Bắt buộc: Có khả năng sử dụng ChatGPT (hoặc các công cụ AI tương đương) để hỗ trợ tìm kiếm thông tin, gợi ý nội dung, tối ưu quy trình làm việc.
Giao tiếp: Khả năng trao đổi, tương tác linh hoạt với KOL/KOC/Affiliate và Brand.
Tổ chức & quản lý công việc: Sắp xếp, lên lịch, theo dõi nhiều chiến dịch cùng lúc, quản lý tiến độ.
Tìm kiếm & đánh giá KOL/KOC: Biết cách xác định, sàng lọc KOL/KOC phù hợp với yêu cầu của Brand.
Phân tích & báo cáo: Có khả năng đọc hiểu các chỉ số (Engagement, Reach, ROI, …), hỗ trợ Leader trong lập báo cáo.
Tin học: Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint) hoặc các công cụ tương tự phục vụ phân tích, trình bày.
Chủ động & ham học hỏi: Luôn sẵn sàng tìm tòi giải pháp, cập nhật xu hướng mới trên TikTok, cũng như cách khai thác hiệu quả ChatGPT.
Tỉ mỉ, trách nhiệm: Hoàn thành công việc đúng tiến độ, kiểm tra thông tin chính xác.
Nhiệt tình & linh hoạt: Sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, xử lý tốt các tình huống phát sinh.
Trung thực & cầu tiến: Cam kết bảo mật thông tin, giữ uy tín cho công ty và đối tác.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ (thoả thuận theo năng lực) + thưởng theo hiệu suất & doanh thu chiến dịch.
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN; thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, teambuilding, …
Môi trường: Trẻ trung, năng động, được hướng dẫn và làm việc trực tiếp với Leader dày dặn kinh nghiệm.
Cơ hội phát triển: Được đào tạo chuyên sâu về TikTok, Influencer Marketing, tham gia vào nhiều dự án lớn.
Thăng tiến: Có lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành Senior/Team Lead trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 35-37 Phan Tây Hồ , Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

