Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Giải Trí KL-Commerce làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 204 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Trực tiếp Livestream trên Shopee và Tiktok: giới thiệu và bán các sản phẩm về điện gia dụng

- Ghi hình và quay video livestream giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi...

- Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng, giá bán, CTKM, bỏ sản phẩm vào giỏ hay đặt hàng, chia sẻ, bình luận, lấy mã giảm giá, xem danh sách sản phẩm,

- Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, CTKM,... cách sử dụng sản phẩm, Voucher, cách đặt hàng, mua hàng

- Trở thành người mẫu đại diện cho các clip Tik Tok giới thiệu, quảng cáo sản phẩm cho các thương hiệu của công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng, tự tin trước ống kính.

-

Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng, tự tin trước ống kính.

- Ít nhất 3 tháng kinh nghiệm Livestream các nền tảng Tiktok, social hoặc TMĐT.

Ít nhất 3 tháng kinh nghiệm Livestream các nền tảng Tiktok,

- Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem.

Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên sales admin, nhân viên kinh doanh....

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên sales admin, nhân viên kinh doanh....

Tại Công Ty TNHH Giải Trí KL-Commerce Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ: 10 -12 tr (tuỳ vào năng lực và kinh nghiệm) + Thưởng KPIs + Hoa hồng Doanh số.

- Mức lương từ: 10 -1

2

tr

(tuỳ vào năng lực và kinh nghiệm)

+ Thưởng KPIs + Hoa hồng Doanh số.

- Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty

- Các chương trình, hoạt động Teambuiding, du lịch nghỉ mát.

- Chế độ BHXH-BHYT-BHTN và nghỉ phép theo quy định nhà nước

-

Chế độ BHXH-BHYT-BHTN và nghỉ phép theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Trí KL-Commerce

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin