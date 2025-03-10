Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lê Thanh Nghị,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phụ trách quay phim, chụp hình phục vụ việc sản xuất các video trên Social Media của công ty

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video.

Phụ trách quay phim, chụp hình phục vụ các sự kiện của công ty.

Chỉnh sửa ảnh cơ bản, dựng video high light

Quản lý kho thiết bị của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quay phim trở lên. Ưu tiên mạnh mảng Tiktok

Sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ và hoàn thành cv đúng thời hạn.

Biết sử dụng cơ bản các phần mềm Lightroom, Photoshop,Premiere

Biết định hình các góc quay phù hợp theo từng kịch bản và môi trường.

Biết sử dụng các thiết bị quay chuyên dụng: Máy ảnh Sony A7III, Tripod, Flycam, Gimbal........

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cạnh tranh hấp dẫn từ 12tr - 16tr + Trợ cấp chuyên cần + Thưởng + Lương Tháng 13

Được cấp máy tính và công cụ làm việc

Du lịch, áo đồng phục hè + đông.

Sinh nhật cá nhâm, thưởng quà + tiền các dịp lễ tết, lương tháng 13

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước

Được hưởng chế độ phúc lợi, khen thưởng theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin