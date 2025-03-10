Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lê Thanh Nghị,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Phụ trách quay phim, chụp hình phục vụ việc sản xuất các video trên Social Media của công ty
Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video.
Phụ trách quay phim, chụp hình phục vụ các sự kiện của công ty.
Chỉnh sửa ảnh cơ bản, dựng video high light
Quản lý kho thiết bị của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quay phim trở lên. Ưu tiên mạnh mảng Tiktok
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng cạnh tranh hấp dẫn từ 12tr - 16tr + Trợ cấp chuyên cần + Thưởng + Lương Tháng 13
Được cấp máy tính và công cụ làm việc
Du lịch, áo đồng phục hè + đông.
Sinh nhật cá nhâm, thưởng quà + tiền các dịp lễ tết, lương tháng 13
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước
Được hưởng chế độ phúc lợi, khen thưởng theo chính sách Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
