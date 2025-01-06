Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Vivi Ka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Vivi Ka
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 175 Võ Văn Tần, P.5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Livestream tư vấn bán hàng thời trang trên kênh Tiktokshop, Shopee của Brand
Lên ý tưởng, sáng tạo và biên tập nội dung, lên kịch bản nói cho các sản phẩm trong buổi live.
Thực hiện các việc sắp xếp máy quay, ánh sáng, bố cục khung hình, setup phiên live
Trực inbox sàn, trả lời giải đáp thắc mắc khách hàng
Tham gia xây dựng kênh sàn, đóng gói sản phẩm
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ngoại hình sáng, tự nhiên trước ống kính
Giọng nói chuẩn, diễn đạt lưu loát
Khả năng nắm bắt thông tin, xử lý tình huống tốt
Sẵn sàng xoay ca theo yêu cầu
Ngoại hình sáng, tự nhiên trước ống kính
Giọng nói chuẩn, diễn đạt lưu loát
Khả năng nắm bắt thông tin, xử lý tình huống tốt
Sẵn sàng xoay ca theo yêu cầu
Tại Công Ty TNHH Vivi Ka Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng tháng 13 theo thâm niên
Teambuilding hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động
Đào tạo kĩ năng bán hàng
Teambuilding hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động
Đào tạo kĩ năng bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vivi Ka
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI