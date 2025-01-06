Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Vivi Ka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Livestream tư vấn bán hàng thời trang trên kênh Tiktokshop, Shopee của Brand

Lên ý tưởng, sáng tạo và biên tập nội dung, lên kịch bản nói cho các sản phẩm trong buổi live.

Thực hiện các việc sắp xếp máy quay, ánh sáng, bố cục khung hình, setup phiên live

Trực inbox sàn, trả lời giải đáp thắc mắc khách hàng

Tham gia xây dựng kênh sàn, đóng gói sản phẩm

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Ngoại hình sáng, tự nhiên trước ống kính

Giọng nói chuẩn, diễn đạt lưu loát

Khả năng nắm bắt thông tin, xử lý tình huống tốt

Sẵn sàng xoay ca theo yêu cầu

Tại Công Ty TNHH Vivi Ka Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng 13 theo thâm niên

Teambuilding hàng năm

Môi trường trẻ trung, năng động

Đào tạo kĩ năng bán hàng

