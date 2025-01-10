Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Xử lý hậu kỳ: Cắt thô video, lựa chọn hiệu ứng và hình ảnh phù hợp với nội dung. Đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao về âm thanh, hình ảnh và phù hợp yêu cầu dự án. Sáng tạo nội dung: Đề xuất các ý tưởng Edit phù hợp với nội dung khoá học. Phối hợp với đội ngũ: Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm

- Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Capcut Pro, Adobe Premiere, After Effects (Cơ bản), Adobe Audition (Cơ bản)

- Kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa (Photoshop, Illustrator).

- Tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm tốt.

- Cầu thị định hướng trở thành Editor chuyên nghiệp

Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 VND

2. Đầy đủ chế độ: bảo hiểm, phép năm, sinh nhật, lễ/tết, du lịch thường niên, ...

3. Chế độ xét duyệt tăng lương hàng năm.

4. Được đào tạo, tài trợ chi phí tham dự các khóa học của Công ty, các khóa học khác trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu

