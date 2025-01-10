Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 294 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Lên kế hoạch nội dung trên các trang Social: Facebook, Tiktok, YouTube

Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên các kênh Google, Facebook, Zalo

Sáng tạo, cập nhật xu hướng và xây dựng bài viết, hình ảnh, video

Phối hợp với media để quay video và chụp ảnh thực tế công trình thi công

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch Social Media, báo cáo kết quả và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa.

Theo dõi, trả lời các câu hỏi, phản hồi từ người dùng trên các kênh

Đảm bảo tiến độ sản xuất nội dung chất lượng và đều đặn theo kế hoạch

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Tối thiểu 01 - 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing

Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa (Photoshop/AI, CapCut,..)

Có kinh nghiệm chụp hình, quay video cơ bản

Khả năng bắt trend, tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 12tr + thưởng KPI

Đóng BHXH theo quy định pháp luật

Nhận các phúc lợi, thưởng vào các dịp Lễ, tết...

Môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365

