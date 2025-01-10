Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
- Hồ Chí Minh:
- 294 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên kế hoạch nội dung trên các trang Social: Facebook, Tiktok, YouTube
Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên các kênh Google, Facebook, Zalo
Sáng tạo, cập nhật xu hướng và xây dựng bài viết, hình ảnh, video
Phối hợp với media để quay video và chụp ảnh thực tế công trình thi công
Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch Social Media, báo cáo kết quả và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa.
Theo dõi, trả lời các câu hỏi, phản hồi từ người dùng trên các kênh
Đảm bảo tiến độ sản xuất nội dung chất lượng và đều đặn theo kế hoạch
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa (Photoshop/AI, CapCut,..)
Có kinh nghiệm chụp hình, quay video cơ bản
Khả năng bắt trend, tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo quy định pháp luật
Nhận các phúc lợi, thưởng vào các dịp Lễ, tết...
Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
