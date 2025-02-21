Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lê Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 252/1A Phan Anh, Hiệp Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

- Phát triển và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng Social Media như Fanpage/ Group Facebook/ Reels, Youtube/ Shorts, Zalo/OA, TikTok, Instagram, với mục tiêu tăng cường tương tác, thu hút người dùng và xây dựng thương hiệu;

- Quản lý và phát triển nội dung (bài viết, hình ảnh, video…) trên các kênh Social Media, đảm bảo nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu. Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế (Canva, Photoshop, v.v.) và công cụ chỉnh sửa video (Premiere, After Effects, Capcut, v.v.) để sản xuất nội dung chất lượng cao, phù hợp với từng nền tảng;

- Quản lý, đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông xã hội thông qua các công cụ như Google Analytics, Facebook Insights, TikTok Analytics, v.v. Lập báo cáo hiệu quả và đề xuất cải thiện các chiến lược truyền thông dựa trên dữ liệu phân tích;

- Quản lý nội dung website của Công ty;

- Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ/ khi có yêu cầu;

- Thực hiện hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực social media, am hiểu về các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok…), các công cụ quảng cáo và đo lường hiệu quả trên các nền tảng này (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B).

- Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược Social Media Marketing.

- Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Canva, Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác, biết chụp ảnh, quay video là một lợi thế.

- Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.. Biết viết bài đảm bảo yếu tố chuẩn SEO

- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.

Quyền Lợi

- Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay khi hết thời gian thử việc.

- Đánh giá tăng lương hàng năm, thưởngtháng 13.

- Các ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước, nghỉ phép năm.

- Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc.

Thời gian, địa điểm làm việc:

- Địa điểm làm việc: Công ty CP Kinh doanh Thương mại Xuất nhập khẩu Lê Gia - 252/1A Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp.HCM

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00-17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Thứ 7: 8h00-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển

