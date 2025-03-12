Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện ghi hình livestream tại công ty phục vụ cho việc bán hàng trên kênh TikTok và Facebook
Lên ý tưởng, kịch bản livestream phù hợp với từng chiến dịch, từng đối tượng khách hàng trên fanpage.
Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 23 tuổi trở lên; Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm host live về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Nhanh nhẹn, xử lý tốt các vấn đề phát sinh khi livestream.
Trung thực, chịu khó và nỗ lực trong công việc.
Đã từng xây dựng nội dung Livestream là một lợi thế.
Đảm bảo thời gian làm việc đủ 3-4 buổi/tuần.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận trực tiếp khi PV + % doanh số (có thể thỏa thuận mức lương cao hơn khi phỏng vấn).
Có phòng riêng đầy đủ thiết bị để livestream tại công ty.
Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

