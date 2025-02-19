Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 33 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng kịch bản và trực tiếp Livestream trên kênh TikTok để giới thiệu và bán các sản phẩm bánh và nước của công ty.
• Theo dõi số liệu từ các buổi livestream (lượt xem, lượt tương tác, doanh số bán hàng) và đề xuất cải thiện để đạt hiệu quả tốt hơn.
• Kiểm tra và chuẩn bị hàng hóa trước livestream, đảm bảo hình ảnh và thông tin sản phẩm rõ ràng, chính xác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/ Nữ độ tuổi từ 22 - 30.
• Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.
• Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem.
• Tính cách vui vẻ, cởi mở, tư duy nhanh nhạy, phản ứng linh hoạt với các tình huống bất ngờ.
• Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong vận hành livestream, quen thuộc với quy tắc vận hành của các nền tảng livestream.
• Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.
• Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem.
• Tính cách vui vẻ, cởi mở, tư duy nhanh nhạy, phản ứng linh hoạt với các tình huống bất ngờ.
• Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong vận hành livestream, quen thuộc với quy tắc vận hành của các nền tảng livestream.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, cách thức livestream.
• Được mua sản phẩm với giá ưu đãi cho nhân viên.
• Lương cứng 10 triệu + thưởng khi đạt target.
• Ngày làm 8 tiếng, live tối đa 5 tiếng.
• Được mua sản phẩm với giá ưu đãi cho nhân viên.
• Lương cứng 10 triệu + thưởng khi đạt target.
• Ngày làm 8 tiếng, live tối đa 5 tiếng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI