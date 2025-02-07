Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAMINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 56A ngõ 28 Xuân La - Tây Hồ, Tây Hồ ...và 1 địa điểm khác, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Hỗ trợ quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm/ dịch vụ và trực tiếp sản xuất các sản phẩm/dịch vụ cơ bản.

• Thực hiện chế độ vệ sinh, khử trùng cơ sở, dụng cụ... đảm bảo vô khuẩn khu vực điều trị và chế độ an toàn trong công tác chuyên môn.

• Tham gia qua trình bán hàng, tư vấn bán hàng, chăm sóc, hướng dẫn khách hàng.

• Tham gia xây dựng nội dung chia sẻ, đào tạo; tham gia học tập và đào tạo nội bộ trực tiếp trong các buổi đào tạo do phòng ban tổ chức.

• Tham gia nghiên cứu phát triển công cụ hỗ trợ sản xuất, phát triển sản phẩm mới, tối ưu hoá quy trình bán hàng...

• Tự học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn; kỹ năng mềm để đảm bảo hiệu quả công việc. Tìm kiếm các khoá học phù hợp đề xuất và đăng ký khoá học.

• Thực hiện các công việc theo điều phối của PTSX và GĐVH

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/nha khoa

• Sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

• Tin học văn phòng cơ bản, có ngoại ngữ là lợi thế

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về lĩnh vực nha khoa, làm đẹp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAMINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghĩ lễ tết theo quy định của Luật Lao Động.

• Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding, du lịch hàng năm.

• Làm việc trong môi trường năng động, gắn kết.

• Có cơ hội học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAMINA

