Tuyển Digital Marketing Công Ty Sản Xuất Bao Bì Vietpacking làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 94/1 KP6, đường Thạnh Xuân 13, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược cụ thể cho chiến dịch chạy quảng cáo trên các nền tảng như: Google Ads,... đảm bảo phù hợp với định hướng và mục tiêu marketing chung.

cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.

Xây dựng ý tưởng nội dung, chuẩn bị hình ảnh, kịch bản video và các nguyên liệu cần thiết khác phục vụ cho việc chạy quảng cáo,hỗ trợ các bộ phận như: content, thiết kế chuyên nghiệp,...cung cấp yêu cầu, phối hợp triển khai để đảm bảo xuất bản những nội dung hấp dẫn nhất.

Xây dựng và thiết lập các tài khoản quảng cáo phù hợp.

Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch trên nền tảng.

Điều chỉnh lại chiến dịch và tối ưu ngân sách trong các trường hợp cần thiết.

Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình phê duyệt quảng cáo của Google Ads, các chương trình khuyến mãi trên website

Làm báo cáo theo tuần, tháng

Các công việc về mảng nội dung theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực chạy quảng cáo.

Ưu tiên cử nhân chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan đến truyền thông Marketing

Có khả năng phân tích số liệu;

Có khả năng cập nhật xu hướng nhanh;

Tại Công Ty Sản Xuất Bao Bì Vietpacking Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10tr -17tr/1 tháng + Hoa hồng+ Thưởng

Thử việc 2 tháng (85% lương);

Cơ hội tăng tiến trở thành team leader;

Thưởng lễ, tết;

Nghỉ phép 1 ngày/tháng (Được dồn phép)

Tham gia các sự kiện của công ty: sinh nhật, building,...;

Được đề xuất tăng lương 3 tháng/lần;

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sản Xuất Bao Bì Vietpacking

