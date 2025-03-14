Tuyển Digital Marketing Công Ty Sản Xuất Bao Bì Vietpacking làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Sản Xuất Bao Bì Vietpacking
- Hồ Chí Minh:
- 94/1 KP6, đường Thạnh Xuân 13, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Lên kế hoạch, chiến lược cụ thể cho chiến dịch chạy quảng cáo trên các nền tảng như: Google Ads,... đảm bảo phù hợp với định hướng và mục tiêu marketing chung.
cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.
Xây dựng ý tưởng nội dung, chuẩn bị hình ảnh, kịch bản video và các nguyên liệu cần thiết khác phục vụ cho việc chạy quảng cáo,hỗ trợ các bộ phận như: content, thiết kế chuyên nghiệp,...cung cấp yêu cầu, phối hợp triển khai để đảm bảo xuất bản những nội dung hấp dẫn nhất.
Xây dựng và thiết lập các tài khoản quảng cáo phù hợp.
Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch trên nền tảng.
Điều chỉnh lại chiến dịch và tối ưu ngân sách trong các trường hợp cần thiết.
Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình phê duyệt quảng cáo của Google Ads, các chương trình khuyến mãi trên website
Làm báo cáo theo tuần, tháng
Các công việc về mảng nội dung theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực chạy quảng cáo.
Ưu tiên cử nhân chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan đến truyền thông Marketing
Có khả năng phân tích số liệu;
Có khả năng cập nhật xu hướng nhanh;
Tại Công Ty Sản Xuất Bao Bì Vietpacking Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng (85% lương);
Cơ hội tăng tiến trở thành team leader;
Thưởng lễ, tết;
Nghỉ phép 1 ngày/tháng (Được dồn phép)
Tham gia các sự kiện của công ty: sinh nhật, building,...;
Được đề xuất tăng lương 3 tháng/lần;
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sản Xuất Bao Bì Vietpacking
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI