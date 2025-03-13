Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 188bis Trần Quang Khải, Phường Tân ĐỊnh, Quận 1, TP HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo Digital Marketing đa kênh trên Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Lazada Ads, Zalo Ads,… để tối ưu doanh số bán hàng online.

quảng cáo Digital Marketing đa kênh

Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Lazada Ads, Zalo Ads,…

Quản lý ngân sách quảng cáo hiệu quả, khoa học, đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí quảng cáo (ROAS) đạt mục tiêu đề ra.

hiệu quả, khoa học

Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu suất quảng cáo theo từng nền tảng, đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả chiến dịch.

Xây dựng và triển khai chiến lược SEO, SEM, giúp tối ưu hiển thị sản phẩm trên sàn TMĐT và công cụ tìm kiếm.

SEO, SEM

Phối hợp cùng team Content, Design, E-Com để tạo nội dung quảng cáo phù hợp với từng kênh và từng giai đoạn bán hàng.

team Content, Design, E-Com

Định kỳ tổng hợp báo cáo, đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo, đề xuất chiến lược tối ưu chi phí và hiệu suất.

Cập nhật liên tục xu hướng quảng cáo, thuật toán của từng nền tảng để tối ưu chiến dịch kịp thời.

Kiểm tra và giám sát kỹ lưỡng hiệu quả hiển thị sản phẩm, landing page, phễu chuyển đổi,… để đảm bảo tối ưu tỉ lệ đơn hàng.

hiệu quả hiển thị sản phẩm, landing page, phễu chuyển đổi,…

Phối hợp với team vận hành E-Commerce để triển khai các chương trình khuyến mãi trên các sàn TMĐT.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 02 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Digital đa kênh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực chiến trong ngành E-Commerce.

Từ 02 năm kinh nghiệm

Thành thạo Google Ads (Search, Display, Shopping, YouTube), Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Lazada Ads,…

Google Ads (Search, Display, Shopping, YouTube), Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Lazada Ads

Am hiểu tracking, đo lường hiệu quả quảng cáo (Google Analytics, Facebook Pixel, UTM,…).

tracking, đo lường hiệu quả quảng cáo (Google Analytics, Facebook Pixel, UTM,…)

Có tư duy phân tích số liệu mạnh, biết cách tối ưu CPA, ROAS, CTR,…

Biết chạy quảng cáo Performance Marketing thay vì chỉ chạy theo cảm tính.

Performance Marketing

Hiểu về SEO, SEM, Retargeting, Remarketing, Affiliate Marketing là lợi thế.

SEO, SEM, Retargeting, Remarketing, Affiliate Marketing

Tư duy logic, chỉnh chu, kỹ lưỡng, có khả năng sắp xếp công việc khoa học, tối ưu ngân sách tốt.

Tư duy logic, chỉnh chu, kỹ lưỡng

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại thử nghiệm và tối ưu liên tục.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm Digital Marketing cho sàn TMĐT hoặc các thương hiệu có hệ thống bán hàng online lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 18 triệu (Lương cứng + Thưởng % doanh số)

Lương tháng 13 & thưởng hiệu quả;

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ Tết...., chính sách phúc lợi của công ty,

Teambuilding, party, du lịch hàng năm;

Được xét nâng lương 1 lần/ năm;

Hỗ trợ các công cụ quay dựng, trang thiết bị phục vụ công việc;

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về video marketing, thương mại điện tử;

Tham gia vào các chiến dịch lớn, có cơ hội làm việc với các nhãn hàng thời trang hàng đầu;

Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30, nghỉ 02 ngày Thứ 7 và các Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin