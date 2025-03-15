Tuyển Digital Marketing công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 240 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google Ads. Mạnh về Facebook
Chịu trách nhiệm KPI chi phí/doanh thu, chất lượng data Khách Hàng
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty
Đề xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.
Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng + đề ra giải pháp (nếu có)
Thống kê và báo cáo chi phí - Thống kê kết quả Ads (số tin nhắn, số điện thoại, data khách hàng...)
Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động quảng cáo Facebook.
Thu thập, phân tích thông tin thị trường các đối thủ cạnh tranh
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mạnh về tư duy phân tích, lập báo cáo bằng Excel/GG sheet
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần học hỏi, cầu tiến lên leader Digital
Có kinh nghiệm về mảng lời trang, trang sức là lợi thế
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (Sáng: 8g15 - 12g15, Chiều: 13g30 - 17g30)

Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12.000.000đ + thưởng theo doanh thu
Xét tăng lương 12 tháng/lần (đột xuất 6 tháng/lần);
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;
Phúc lợi và phụ cấp tốt; Du lịch, Teambuilding hàng năm;
Quà tặng sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn trong năm (2/9, Tết Dương lịch, 30/4 - 01/5, Tết Âm lịch);
Ngày nghỉ: Theo quy định của luật lao động;
Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước phục vụ cho công việc;
Môi trường làm việc theo mô hình hiện đại;
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và Công ty có chính sách lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 240 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

