Tuyển Digital Marketing công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
- Hồ Chí Minh:
- 240 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google Ads. Mạnh về Facebook
Chịu trách nhiệm KPI chi phí/doanh thu, chất lượng data Khách Hàng
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty
Đề xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.
Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng + đề ra giải pháp (nếu có)
Thống kê và báo cáo chi phí - Thống kê kết quả Ads (số tin nhắn, số điện thoại, data khách hàng...)
Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động quảng cáo Facebook.
Thu thập, phân tích thông tin thị trường các đối thủ cạnh tranh
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần học hỏi, cầu tiến lên leader Digital
Có kinh nghiệm về mảng lời trang, trang sức là lợi thế
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (Sáng: 8g15 - 12g15, Chiều: 13g30 - 17g30)
Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương 12 tháng/lần (đột xuất 6 tháng/lần);
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;
Phúc lợi và phụ cấp tốt; Du lịch, Teambuilding hàng năm;
Quà tặng sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn trong năm (2/9, Tết Dương lịch, 30/4 - 01/5, Tết Âm lịch);
Ngày nghỉ: Theo quy định của luật lao động;
Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước phục vụ cho công việc;
Môi trường làm việc theo mô hình hiện đại;
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và Công ty có chính sách lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI