Tuyển Digital Marketing công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google Ads. Mạnh về Facebook

Chịu trách nhiệm KPI chi phí/doanh thu, chất lượng data Khách Hàng

Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng

Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty

Đề xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.

Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng + đề ra giải pháp (nếu có)

Thống kê và báo cáo chi phí - Thống kê kết quả Ads (số tin nhắn, số điện thoại, data khách hàng...)

Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động quảng cáo Facebook.

Thu thập, phân tích thông tin thị trường các đối thủ cạnh tranh

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mạnh về tư duy phân tích, lập báo cáo bằng Excel/GG sheet

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần học hỏi, cầu tiến lên leader Digital

Có kinh nghiệm về mảng lời trang, trang sức là lợi thế

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (Sáng: 8g15 - 12g15, Chiều: 13g30 - 17g30)

Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12.000.000đ + thưởng theo doanh thu

Xét tăng lương 12 tháng/lần (đột xuất 6 tháng/lần);

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;

Phúc lợi và phụ cấp tốt; Du lịch, Teambuilding hàng năm;

Quà tặng sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn trong năm (2/9, Tết Dương lịch, 30/4 - 01/5, Tết Âm lịch);

Ngày nghỉ: Theo quy định của luật lao động;

Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước phục vụ cho công việc;

Môi trường làm việc theo mô hình hiện đại;

Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và Công ty có chính sách lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

