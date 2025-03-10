Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Galaxy 3 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Xây dựng và triển khai chương trình quảng cáo cho các sản phẩm công ty trên nền tảng Facebook

- Cập nhật, nắm bắt thông tin về dự án và thị trường ngành hàng gia dụng

- Làm nội dung Facebook Ads + Lên camp test sản phẩm đã có (Được hướng dẫn)

- Lập kế hoạch, trực tiếp chạy quảng cáo và tối ưu hóa trên Facebook nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Lựa chọn sản phẩm và thị trường chạy. Sản phẩm có sẵn

- Một số công việc khác theo phân công của Leader.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu có kinh nghiệm chạy Ads từ 3 tháng trở lên

- Nắm bắt trend tốt phục vụ cho ý tưởng quảng cáo.

- Nam hoặc nữ và yêu cầu tốt nghiệp từ cấp cao đẳng trở lên

- Là người có trách nhiệm, chủ động, kiên trì, phân tích & sáng tạo tốt

- Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, edit video hoặc các phần mềm thiết kế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Lương cứng từ 7-10 triệu (ứng viên sẽ deal lương trực tiếp trong buổi phỏng vấn, lương cứng upto 11 triệu) + 300k phụ cấp + 500k chuyên cần + 1-2% KPI + Thưởng ngày + Thưởng top + Thưởng lễ (trung bình từ 15 triệu – 30 triệu)

- Thưởng ngày: thưởng 1% nếu DT cán mốc 10tr, 20tr, 30tr, 40tr, 50tr / ngày

- Đóng góp ý tưởng sản phẩm hưởng 1-2% doanh thu của sản phẩm đó (test sản phẩm)

- Tham gia các hoạt động của công ty: team building, đá bóng, ...

- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau

- Lộ trình thăng tiến lên Phó Leader, Leader Marketing, Giám đốc, Đối tác.

-Không có cơ chế phạt nếu chạy quá Ads, mà vẫn nhận thưởng đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG

