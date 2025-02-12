Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Viết content, chạy Facebook ads thực chiến, theo dõi, tối ưu data. (có bộ phận care page chat,tỷ lệ chốt cao)
có bộ phận care page chat
tỷ lệ chốt cao
Sản phẩm Win thị trường (sản phẩm được nghiên cứu trực tiếp từ Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương)
Sản phẩm có đầy đủ hóa đơn chứng từ, có truyền thông rộng rãi trên truyền hình và KOLs, có trong các bệnh viện lớn
Khách hàng phản hồi hiệu quả, đơn up chiếm tỷ lệ khách quay lại 80%
Sản phẩm cam kết an toàn, luôn đặt chữ TÂM lên đầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể làm fulltime và học ngành liên quan: marketing, dược, kinh tế
Biết PTS và Edit video cơ bản
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản từ đầu,lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến ưu tiên lên từ nguồn nội bộ: Nhân viên - Leader
Được đào tạo lên cấp quản lý.
Ngân sách không giới hạn
Nhận lương ngày 12 hằng tháng
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
Công việc có nhiều thử thách để rèn luyện chuyên môn, nâng cao năng lực
Thu nhập tăng theo thời gian, năng lực và doanh thu
Du lịch, teambuilding hàng năm
Thưởng sinh nhật, các chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HD Bank - Mộ Lao - Hà Đông

