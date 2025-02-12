Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Viết content, chạy Facebook ads thực chiến, theo dõi, tối ưu data. (có bộ phận care page chat,tỷ lệ chốt cao)

Sản phẩm Win thị trường (sản phẩm được nghiên cứu trực tiếp từ Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương)

Sản phẩm có đầy đủ hóa đơn chứng từ, có truyền thông rộng rãi trên truyền hình và KOLs, có trong các bệnh viện lớn

Khách hàng phản hồi hiệu quả, đơn up chiếm tỷ lệ khách quay lại 80%

Sản phẩm cam kết an toàn, luôn đặt chữ TÂM lên đầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể làm fulltime và học ngành liên quan: marketing, dược, kinh tế

Biết PTS và Edit video cơ bản

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản từ đầu,lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến ưu tiên lên từ nguồn nội bộ: Nhân viên - Leader

Được đào tạo lên cấp quản lý.

Ngân sách không giới hạn

Nhận lương ngày 12 hằng tháng

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp

Công việc có nhiều thử thách để rèn luyện chuyên môn, nâng cao năng lực

Thu nhập tăng theo thời gian, năng lực và doanh thu

Du lịch, teambuilding hàng năm

Thưởng sinh nhật, các chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LĨNH NAM

