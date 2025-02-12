Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: đường Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận kế hoạch Marketing từ Ban Giám Đốc, thực hiện triển khai, theo dõi và báo cáo các hoạt động của nhóm theo yêu cầu.

• Lên kế hoạch xây dựng đội nhóm Digital Marketing, đề đạt phương án tổ chức nhân sự, phân bổ công việc trong nhóm để lãnh đạo phê duyệt thực hiện.

• Tham gia xây dựng và vận hành Website bán hàng của Công ty.

• Trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai công tác lên và duyệt nội dung, cài đặt, quản trị, tối ưu hóa ngân sách và nâng cao hiệu quả Marketing trên website và các kênh mạng xã hội của Công ty.

• Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch truyền thông phù hợp với chiến lược, định hướng phát triền từng giai đoạn của Công ty.

• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam từ 25 tuổi trở lên

• Thành thạo các công cụ và nền tảng Digital marketing khác nhau.

• Quản lý nhóm từ 5-10 người, ưu tiên có kinh nghiệm về Quản Trị Website, Fanpage ngành hàng điện tử, âm thanh, quay chụp, có kinh nghiệm thực chiến.

• Kỹ năng quản lý nhân sự, sắp xếp và phân công công việc tốt.

• Thường xuyên tìm hiểu & áp dụng những công cụ đo lường hoặc tối ưu khi triển khai quảng cáo

• Có tư duy phân tích người dùng, đối thủ, thị trường; khả năng sáng tạo

• Mạnh dạn đề xuất các ý tưởng hoặc định hướng áp dụng những công cụ/giải pháp Digital Marketing mới phù hợp với định hướng chung của công ty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn từ 10 – 20 triệu + thưởng theo năng lực (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)

• Phòng tuyển dụng sẽ hỗ trợ tuyển nhân sự theo yêu cầu của trưởng nhóm, không phải tự tuyển người

• Nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật Việt Nam

• Được tham gia đóng BHXH, BHYT, du lịch, team-building, hoạt động vui chơi khác cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

